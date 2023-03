Repórter do The Wall Street Journal é preso por “espionagem” na Rússia

O jornalista Evan Gershkovich foi preso por suposta de prática de espionagem a uma instalação militar russa, de acordo com o Serviço Federal de Segurança russo (FSB) .

Essa detenção marca a primeira vez que um jornalista americano é preso na Rússia por espionagem desde a Guerra Fria .

Gershkovich atua como repórter investigativo do ‘The Wall Street Journal’ e cobria a guerra na Ucrânia, além da geopolítica Rússia e também sobre como atua o grupo de mercenários Wagner .

Na quinta-feira (30), o FSB, serviço de segurança russo, divulgou que deteve Evan Gershkovich, repórter do jornal norte-americano The Wall Street Journal , sob suspeita de espionagem.

O Kremlin acusa o cidadão dos Estados Unidos de coletar informações confidenciais sobre uma instalação militar russa.

De acordo com o comunicado do FSB, o jornalista foi preso em Ecaterimburgo, cidade localizada no centro-oeste da Rússia, enquanto tentava obter informações governamentais secretas.

O The Wall Street Journal negou a acusação e pediu pela libertação imediata de Gershkovich.

“O Wall Street Journal nega veementemente as alegações do FSB e busca a libertação imediata de nosso confiável e imparcial repórter, Evan Gershkovich”, disse o jornal em um comunicado.

FONTE: ÚLTIMO SEGUNDO