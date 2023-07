Repórter Ana Zimmerman fica viúva do narrador esportivo Gil Rocha

A repórter Ana Zimmerman postou nos Stories do Instagram algumas manifestações de solidariedade em razão da morte de seu marido, o locutor esportivo Gil Rocha. Estavam casados desde novembro de 2001.

Ele sofreu uma parada cardíaca na sexta-feira (30), após um procedimento cirúrgico. Tinha 63 anos. Deixa três filhos: João e Pedro, da união com Ana Zimmerman, e Lucas, de relacionamento anterior. Este último é apresentador na Rede Massa, emissora pertencente a Ratinho, do SBT.

Gil Rocha era diretor da rádio CBN de Curitiba. Segundo a emissora, ele começou a carreira no jornalismo aos 15 anos, em Londrina.

“Foi o repórter da Rede Globo nas conquistas dos títulos brasileiros conquistados por Coritiba (1985) e Athletico (2001). Com bom humor, criou ao lado do editor Paulo Rosa o quadro ‘Os Piores Momentos’, que era exibido às terças-feiras no ‘Globo Esporte’, com imagens pitorescas de jogadores, dirigentes e torcedores. O quadro fez tanto sucesso que a Globo passou a reproduzi-lo nacionalmente”, diz texto da homenagem da emissora.

O jornalista também atuou como gerente de esportes e comentarista no canal SporTV. Seu último posto em TV foi no programa ‘Tempo Extra’, da CNT, onde analisava a rodada do futebol aos domingos.

Alguns políticos do Paraná se manifestaram. Entre eles, o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Gil foi um dos grandes nomes do jornalismo paranaense. Ele participou das principais conquistas dos clubes do nosso Estado como jornalista esportivo, era uma referência da televisão brasileira”, afirmou. “Dono de uma voz marcante, era uma pessoa muito generosa. Que Deus conforte todos os familiares nesse momento difícil.”