Renzo Gracie briga no metrô de NY ao ser ofendido por falar em português

EUA — Uma das grandes referências do Jiu-Jitsu brasileiro, Renzo Gracie se envolveu em uma confusão no metrô de Nova York (EUA) nesta semana. De acordo com a página Chok Lab, o faixa-preta teria sido ofendido por um homem, que não foi identificado, por falar em português com um amigo. Entre ofensas, o rapaz teria falado para o carioca: “fale inglês aqui”.

Segundo o relato da página, Renzo bateu boca com o rapaz e o acusou de “racista”. Os ânimos ficaram acirrados e os dois foram para as vias de fato. O brasileiro controlou o homem no chão, estabilizou a situação e encaixou um katagatame, onde soltou apenas quando o rapaz pediu “desculpas” e disse que “não conseguia mais respirar”.

A página informou também que Renzo teria dito ao homem, ainda na plataforma do metrô, o seguinte: “Veja, você é um cara legal. Por que você está fazendo isso? por que você é tão indelicado?”. Não há informação se houve algum registro na polícia local.

Confira abaixo:

Renzo Gracie subdues man in NY Subway after being attacked for speaking portuguese pic.twitter.com/rDpWsiLZjj — Real Press MMA (@RealPressMMA) September 7, 2022

Por Revista Tatame