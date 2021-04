Renovação de Neymar com PSG está fechada, só falta anúncio oficial

Neymar tem sua renovação de contrato com o Paris Saint-Germain fechada, mas ainda depende do anúncio oficial. Segundo uma fonte ouvida pelo jornal “As”, a divulgação não foi realizada até o momento por questões comerciais, mas a permanência do brasileiro na França está garantida.

A renovação está fechada. Só falta o anúncio oficial, que não se fez por questões comerciais, de marketing. Não há mais nada para negociar. Todos que o conhecem sabem disso há várias semanas.

Segundo a imprensa francesa, o anúncio pode ser feito antes do duelo da semifinal da Champions League e a expectativa é de que Neymar permaneça no PSG até 2026. Após a classificação contra o Bayern de Munique, o atacante afirmou se sentir mais feliz do que nunca em Paris.

