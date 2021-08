Renato Gaúcho responde à declaração polêmica de Jorge Jesus

Na época em que Jorge Jesus comandava o Flamengo, houve troca de farpas entre ele e Renato Gaúcho, que hoje comanda o Rubro-Negro e ouviu, na última terça-feira, o técnico do Benfica dizer que Portaluppi “nunca” repetirá a sua história no clube carioca, em entrevista ao “SBT”.

E a resposta veio na noite desta quarta, logo após o Flamengo golear o Grêmio por 4 a 0, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, em Porto Alegre. O treinador rubro-negro optou por não alimentar a polêmica (assista acima):

– Ele (Jesus) fez história. Ele ganhou títulos com o grupo do Flamengo. Está de parabéns. Eu sei da minha capacidade. Sei que vou fazer história também no Flamengo. Fui contratado para trabalhar juntamente com o grupo e conquistar. A resposta que eu tenho que dar é trabalhando com meu grupo. Buscando títulos. Que isso é o nosso objetivo – disse Renato, quando questionado sobre Jorge Jesus, multicampeão pelo clube em um ano de trajetória.

