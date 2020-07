Relator da Comissão de Impeachment pede arquivamento do processo na Aleam

O deputado Dr. Gomes (PSC), relator da Comissão Especial de Impeachment do governador Wilson Lima (PSC) e vice Carlos Almeida (PTB), apresentou, nesta quinta-feira (30), relatório pedindo pelo arquivamento do processo apresentado à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas (Simeam).

De acordo com a deputada Alessandra Campêlo (MDB), que é presidente da Comissão, o grupo se reunirá nesta sexta-feira (31) para discutir e deliberar sobre o parecer.

Rito

Em até 48 horas após a publicação do parecer, o documento será incluído na Ordem do Dia e discutido em Plenário. Cinco representantes de cada partido ou bloco partidário poderão falar, durante uma hora, sobre o parecer. Após a discussão e votação nominal aberta, o processo poderá ser arquivado ou recebido. O quórum para deliberação é de maioria simples.

