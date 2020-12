Reino Unido orienta que pessoas com forte alergia evitem vacina da Pfizer

A agência reguladora do Reino Unido emitiu um alerta nesta quarta-feira para que pessoas com “histórico significativo de reação alérgica” a vacinas, remédios ou alimentos não tomem o imunizante da Pfizer contra a covid-19.

O alerta foi lançado após o país registrar dois casos de reações alérgicas à vacina, produzida em parceria com a BioNTech, durante o primeiro dia do programa de imunização do país, que começou ontem. Os pacientes passam bem.

Stephen Powis, diretor médico do Serviço Nacional de Saúde (NHS), afirmou que a recomendação foi dada pela Agência Reguladora de Produtos Médicos e de Saúde (MHRA, na sigla em inglês), órgão regulador do setor no Reino Unido.

“Como é comum com as novas vacinas, a MHRA aconselhou, por precaução, que pessoas com histórico significativo de reações alérgicas não recebam esta vacina após duas pessoas terem respondido adversamente ontem”, disse Powis, de acordo com a agência Associated Press. “Ambas estão se recuperando bem.”

A diretora da MHRA, June Raine, falou sobre os casos de reação adversa ao participar de uma audiência na Câmara dos Comuns hoje, o parlamento britânico. “Estamos analisando dois relatos de casos de reações alérgicas. Sabemos, por meio de extensos ensaios clínicos que esta não era uma característica”, disse ela.