Reinauguração de escola municipal marca abertura do ano letivo em comunidades do rio Negro

Com a temática “Educação: compromisso de todos potencializando a formação integral do ser humano”, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou a abertura do ano letivo 2023 das unidades de ensino ribeirinhas do rio Negro, nesta sexta-feira, 6/1, durante a reinauguração da esc

Outro destaque da iniciativa foi a entrega de uma nova lancha escolar para auxiliar no deslocamento dos alunos. Na localidade são atendidos 1.632 estudantes em 29 unidades de ensino da rede municipal de Manaus.

O ano letivo das escolas do rio Negro inicia no mês de janeiro, devido à cheia e a vazante dos rios, além das especificidades climáticas da região amazônica. O respectivo calendário letivo é amparado pelo Artigo 23, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e visa garantir os 200 dias letivos e 800 horas previstos pela legislação, para não causar prejuízos aos alunos, no processo de ensino e aprendizagem.

A secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, relatou que o evento desta sexta é sinônimo de alegria e felicidade para a educação municipal. A atividade reforça como a gestão David Almeida valoriza o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes da zona ribeirinha.

“Hoje, é um dia de festa. Estamos vivendo dois momentos lindos: a abertura do ano letivo e a entrega desta nova escola para a comunidade, que é um espaço digno de respeito, qualidade e carinho. Isso significa amor a Manaus. O tema do nosso ano letivo 2023 é o que desejamos para este ano e vamos trabalhar bastante para isso, porque a educação municipal tem que ser compromisso de todos. Fico muito feliz em ver a comunidade reunida, pais e mães, que são essenciais para o desenvolvimento dos nossos estudantes”, declarou.

De acordo com a chefe da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Rural, Rosa Denise, a expectativa para o ano letivo é muito positiva.

“Começamos este ano letivo 2023 com foco em nossas obras pedagógicas, como o reforço escolar, pró-Saeb, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, Municipíadas e tantas outras ações voltadas para melhorar a educação do nosso município”, disse.

Reinauguração

A sede do evento, a escola municipal São Sebastião II, foi reinaugurada, após nove meses de obras. A unidade de ensino atende 50 estudantes da educação infantil e ensino fundamental I e II. A reforma consistiu em reparos estruturais e ampliação do espaço físico, como a construção da quadra coberta; readequação da cozinha com novo refeitório; novas salas de sala, sendo agora quatro; sala dos professores e sala da secretaria; além de nova fachada para garantir a segurança dos estudantes.

Para o gestor da unidade de ensino, Robson Melo, o dia é marcante para a comunidade escolar, bem como inicia uma nova era da educação pública municipal na comunidade.

“O sentimento é de gratidão. Quando cheguei na escola estava desestruturada e sem condições para os alunos estudarem. Temos uma comunidade bastante atuante e presente que anima o nosso trabalho. Também tenho o apoio dos comunitários indígenas e excelentes professores. Não é fácil trabalhar nessa região, mas é preciso ter coragem para fazermos uma educação de qualidade. Agradeço bastante ao prefeito David Almeida e a nossa secretária Dulce Almeida por ter nos proporcionado essa estrutura e confiar em nosso trabalho”, relatou.

CET

Na ocasião, também foi inaugurado o Centro de Tecnologias Educacionais (CTE), espaço para praticar a Educação 4.0, por meio de recursos tecnológicos e de inovação. A unidade de ensino conta com um aparato tecnológico de dez computadores e 30 maletas digitais com tablets.

O estudante Endew Felipe, 13 anos, 8° ano, gostou do resultado da reforma. “Gostei muito da reforma, porque antes estava destruída e com muitas goteiras. Jogo futebol com meus amigos e gostei da nossa nova quadra”, comentou.