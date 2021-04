Reinaldo, do São Paulo, atropela ciclista na porta do CT do clube

O lateral-esquerdo Reinaldo, do São Paulo, passou por um enorme susto nesta sexta-feira. O jogador atropelou um ciclista na porta de entrada do Centro de Treinamentos do clube no bairro da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista.

De acordo com a assessoria de imprensa tricolor, o próprio jogador acionou o resgate e o Corpo de Bombeiros, aguardando a vítima ser socorrida. Ele teve a ajuda do médico do clube, José Sánchez, e de seguranças do São Paulo. O ciclista é um rapaz de 35 anos e foi levado a um pronto-socorro, com escoriações leves.

Reinaldo chegava para o dia de treinamentos no CT quando aconteceu o acidente. O jogador atingiu o ciclista quando reduzia a velocidade do carro, no portão de entrada do local.

O São Paulo treinou no período da manhã no CT, assim como vem fazendo nos últimos dias. O clube aguarda um parecer do Governo de São Paulo para a retomada do Campeonato Paulista, que pode acontecer nos próximos dias.

Vale lembrar que, na última semana, o atacante Luiz Adriano, do Palmeiras, se envolveu em um acidente parecido ao atropelar um ciclista em um supermercado na capital paulista.

