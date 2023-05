Rei Charles III é oficialmente coroado monarca do Reino Unido

Um novo capítulo na história do Reino Unido foi escrito neste sábado (6), com a coroação do rei Charles 3º e da rainha Camilla na Abadia de Westminster, em Londres. A cerimônia, que durou cerca de duas horas, contou com a presença de mais de 2 mil convidados, entre líderes políticos, religiosos e celebridades de todo o mundo.

O rei Charles 3º, que sucedeu sua mãe Elizabeth 2ª após sua morte em fevereiro deste ano, prestou juramento de defender a lei e a Igreja da Inglaterra e foi ungido com óleo sagrado pelo Arcebispo de Canterbury. Em seguida, recebeu os símbolos da monarquia, como a coroa de St. Edward, o cetro e o orbe. Sua esposa Camilla foi coroada rainha consorte logo depois, usando uma tiara de diamantes e pérolas.

A cerimônia teve um tom de diversidade e inclusão, com participação de representantes de várias religiões e culturas. O primeiro-ministro Rishi Sunak, que é hindu, leu uma passagem da Bíblia, enquanto músicas foram cantadas em galês, escocês e gaélico irlandês. O rei também fez um discurso em que afirmou seu compromisso de servir ao povo britânico e aos países da Commonwealth.

Após a coroação, o rei e a rainha saíram em uma procissão pelas ruas de Londres, sob aplausos e acenos dos súditos que se aglomeraram nas calçadas. Uma salva de tiros foi disparada na Torre de Londres e em outros locais do país para celebrar o novo reinado. O casal real retornou ao Palácio de Buckingham, onde apareceu na varanda para saudar a multidão.