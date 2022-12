Rei Charles expulsa príncipe Andrew do palácio após escândalo sexual

O príncipe Andrew, de 62 anos, não tem mais escritório e nem pode mais receber correspondências no Palácio de Buckingham. Segundo informações do jornal The Sun, o rei Charles 3º baniu seu irmão, que é o Duque de York, e que se envolveu num caso grave de abuso sexual contra Virginia Giuffre, que tinha 17 anos em 2001.

Andrew, de 62 anos, foi afastado em 2019 dos serviços públicos do Reino Unido, perdeu títulos e também deixou de ser chamado de Sua Alteza Real por conta do escândalo sexual com a menor de idade.

Agora, Andrew deve montar uma equipe própria de comunicação para tentar resgatar sua reputação. Mas isso, segundo fonte do The Sun, acontecerá longe do palácio real. “O rei deixou claro: Andrew está por conta própria”.

Com o banimento feito pelo rei, Andrew deixa de receber 3 milhões de libras anuais e também perde a segurança armada 24 horas por dia a que tinha direito.

Para se livrar do processo, Andrew fechou um acordo de US$ 16 milhões (cerca de R$ 86 milhões) com a vítima em fevereiro deste ano. O príncipe nega que tenha cometido o crime.