Rei Charles 3º corta ajuda de custo de R$ 1,5 milhão, e príncipe Andrew terá que deixar mansão

O rei Charles 3º cortará a ajuda de custo de 250 mil libras, o equivalente a R$ 1,5 milhão, que o príncipe Andrew costumava receber todos os anos da rainha Elizabeth 2ª, que morreu em setembro do ano passado.

O drástico corte no orçamento deve obrigar o irmão do monarca e a ex-esposa, Sarah Ferguson, a deixar a mansão Royal Lodge, em Windsor, a apenas 5 quilômetros do Castelo de Windsor. A enorme residência tem mais de 30 quartos, e manter tudo em funcionamento seria um valor alto demais para Andrew bancar.

Segundo o tabloide britânico The Sun, o filho considerado “favorito” da rainha Elizabeth já teria conversado com amigos sobre não ter como arcar com a manutenção do imóvel e que espera ser efetivamente “despejado” do local até setembro deste ano.

Pelos termos do contrato, Andrew é obrigado a arcar com as reformas necessárias da propriedade, avaliada em mais de 30 milhões de libras, mais de R$ 186 milhões. Documentos revelam que, desde 2003, o total pago em reparos ultrapassou 7,5 milhões de libras, mais de R$ 46 milhões.

Com um novo rei no trono, outros membros da realeza britânica devem enfrentar problemas para manter o estilo de vida das últimas décadas. Charles já anunciou que fará cortes e ajustes nos valores que costumavam ser repassados.

“Andrew e Sarah estão perturbados por terem recebido tão pouco tempo”, disse uma fonte ao The Sun.

Ainda que deixe de receber uma pequena fortuna, Andrew está longe de ficar pobre. Ele continuará recebendo a pensão da Marinha e tem outras propriedades.

De presente de casamento, Andrew recebeu da mãe uma casa em Sunninghill, em Berkshire. O imóvel foi vendido por 15 milhões de libras, mais de R$ 93 milhões, a um bilionário do Cazaquistão.

Em janeiro do ano passado, a rainha Elizabeth retirou os títulos reais de Andrew devido às acusações de abuso sexual de Virginia Giuffre.

A mulher tinha 17 anos, em 2001, quando foi obrigada a manter relações sexuais com o príncipe Andrew. Ela conta que se encontrou com Andrew pelo menos três vezes.

A rainha teria pago o acordo extrajudicial de vários milhões de libras de seu filho ao acusador em fevereiro de 2022.