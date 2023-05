Refinaria em Manaus reduz preços da gasolina, diesel e gás de cozinha

A Refinaria da Amazônia (Ream), que está instalada em Manaus, reduziu os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha para as distribuidoras. Os novos preços passam a valer nesta sexta-feira (19).

A empresa divulgou o reajuste três dias após a Petrobras anunciar a redução em todo o país. De acordo com a Ream, a política de preços entre as duas instituições são independentes.

As distribuidoras são responsáveis por revender os combustíveis aos postos e a outros estabelecimentos. Esses locais repassam os valores aos consumidores.

No caso da Ream, os reajustes têm impacto nos preços praticados em parte da Região Norte, principalmente em Manaus.

Redução

A refinaria informou reduziu os preços médios da gasolina A em 3,35% (R$ 2,80), do diesel em suas diversas modalidades, entre 3,91% (R$ 3,10) e 4,08 % (R$ 2,96), e também no Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em 18,32%.

De acordo com a empresa, esta é a 13ª redução nos preços da gasolina este ano para as distribuidoras. “Sendo cinco delas consecutivas de abril até maio”, afirmou.

Para as modalidades do diesel, é a 14ª redução anunciada pela Ream. Sete delas ocorreram entre abril e maio.

O GLP, ou seja, o gás de cozinha, manteve o mesmo preço de janeiro até o anúncio de redução dos valores na quinta-feira (18), em 18,32%. “Isto equivale a aproximadamente R$ 10 de redução no preço médio de uma botija de gás de 13kg comercializada pelas distribuidoras”, ressaltou a empresa.

A refinaria reiterou que os valores no repasse ao consumidor, no entanto, são definidos pelas distribuidoras. “O preço final dos combustíveis para as distribuidoras e postos não é definido pela Ream”, enfatizou a empresa.

A Ream afirmou, ainda, que os preços praticados pela refinaria seguem critérios de paridade internacional, e não têm nenhuma relação com os valores praticados pela Petrobras. “São ajustados e divulgados aos distribuidores semanalmente, conforme variações dos preços do petróleo e seus derivados no mercado internacional, além de alterações do câmbio e dos custos de frete do petróleo e insumos para a região”, ressaltou.

Postos de Manaus

Os postos de Manaus amanheceram com o preço da gasolina a um preço médio de R$ 6,59. Com o anúncio das reduções da Ream, alguns estabelecimentos reduziram o litro para R$ 6,29, no início da tarde desta sexta-feira.