Refinaria da Amazônia anuncia redução nos preços da gasolina e diesel

A Refinaria da Amazônia (Ream) informa a redução para as distribuidoras nos preços médios da gasolina A em 4,70%, saindo de R$ 2,94 para R$ 2,80; e do diesel em suas diversas modalidades, entre 2,61% (R$ 3,11) e 2,68% (R$ 3,02). Os ajustes serão válidos a partir desta sexta-feira (16).

Os preços da Ream seguem critérios objetivos e transparentes de paridade internacional e são ajustados e divulgados aos distribuidores semanalmente, conforme variações dos preços do petróleo e seus derivados no mercado internacional, além de alterações do câmbio e dos custos de frete do petróleo e insumos para a região.

O preço final dos combustíveis para as distribuidoras e postos não é definido pela Ream.