Rede social lista os políticos brasileiros com perfil ‘Sugar Daddy’

Os pré-requisitos para se tornar um sugar daddy incluem renda mensal mínima de R$ 10 mil e patrimônio anual acima de R$ 100 mil. Plataforma Universo Sugar já alcançou um público potencial no Brasil, somando mais 1,6 milhão de participantes

Sugar Daddy – termo em inglês, formado pela junção das palavras “açúcar” e “papai”, é utilizado para denominar homens mais velhos que bancam despesas de mulheres mais jovens como retribuição do que se define em linhas gerais pelos sites especializados de “relacionamento Sugar”. Assim como no mundo dos famosos, casais com grande diferença de idade também são comuns na cena política brasileira. A rede social Universo Sugar fez um ranking dos 10 políticos que, assim como os sugar daddies, se relacionam com mulheres mais jovens. Presidente Jair Bolsonaro (sem partido), governador do Rio Wilson Witzel (PSC-RJ) e senador Romário (Podemos-RJ), são alguns que figuram a lista.

Michel e Marcela Temer

Diferença de idade: 42 anos

Patrimônio: R$ 33 milhões

O ex-presidente Michel Temer se casou com Marcela em 2003, quando tinha 63 anos e Marcela, 20. Casados há 17 anos, juntos tem um filho: Michel Miguel Elias Temer Lulia Filho, mais conhecido como “Michelzinho”, de 10 anos. O ex-presidente e a mulher se conheceram em 2002, durante a campanha eleitoral. O pai dela, um economista conhecido de políticos de Paulínia (SP), sugeriu que fossem cumprimentar o prefeito – e o então candidato a deputado federal Temer estava por lá.

“Era um contato profissional que poderia me ajudar a dar um up na carreira (de modelo). Mas achei ele charmosão”, disse Marcela em entrevista à revista TPM em 2010. Depois da eleição, o pai de Marcela sugeriu que enviasse um e-mail ao deputado eleito parabenizando-o pelo resultado.

Jarbas Vasconcelos e Maria Melilo

Diferença de idade: 41 anos

Patrimônio: R$ 2 milhões

O romance chegou ao fim em 2018, mas o relacionamento da ex-BBB Maria Melilo com o deputado federal Jarbas Vasconcelos (MDB/PE), deu o que falar pela diferença de 41 anos entre os dois, à época ela tinha 34 e ele de 75 anos. O político também namorou durante 10 anos com a modelo Meyriele Abrantes, ex-miss Pernambuco, que já foi capa da “Playboy”. Também teve um romance com a jornalista Dany Amorim. Ambas bem mais novas que ele. Em 2018, o rapper americano Snoop Dogg postou uma foto de Meyriele Abrantes com Jarbas Vasconcelos, insinuando que mulheres jovens se relacionavam com homens mais velhos por interesse.

Jair e Michelle Bolsonaro

Diferença de idade: 27 anos

Patrimônio: R$ 2,287 milhões

Jair Bolsonaro, de 65 anos, conheceu Michelle, de 38, em 2006. Na época, ela tinha 24 anos e o atual Presidente da República, 51. Casados há 13 anos, juntos tem uma filha: Laura Bolsonaro, de nove anos. Em 2004, Michelle conseguiu emprego de secretária parlamentar na Câmara. O encontro com o então deputado Jair Bolsonaro foi em 2006. Ela foi trabalhar no gabinete de Bolsonaro e depois se casaram no civil.

Romário e Juliane Caliari

Diferença de idade: 26 anos

Patrimônio: R$ 5,58 milhões

O ex-jogador de futebol e atual senador carioca Romário, de 54 anos, atualmente namora a modelo e promotora de eventos Juliane Caliari, de 27 anos. O casal se conheceu em meados de 2019, após o término com a ex Anne Caroline, de 22 anos, cujo relacionamento durou até agosto de 2019.

Onyx Lorenzoni e Denise Veberling

Diferença de idade: 25 anos

Patrimônio: R$ 1,2 milhões

O ministro da Cidadania e deputado federal Onyx Dornelles Lorenzoni, de 65 anos e a assessora parlamentar do senador Davi Alcolumbre, Denise Verberling, de 40 anos, são casados desde 2018. Atualmente o casal não possuí filhos.

Ciro Gomes e Giselle Bezerra

Diferença de idade: 21 anos

Patrimônio: R$ 1,7 milhões

O político e vice-presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT) Ciro Gomes, de 62 anos, atualmente namora a produtora cultural Giselle Bezerra, de 41 anos, desde 2017. Giselle foi bailarina da Xuxa no programa Planeta Xuxa, entre 2001 e 2002.

Celso e Lovani Russomanno

Diferença de idade: 21 anos

Patrimônio: R$ 1,8 milhões

O deputado federal paulista Celso Russomanno, 63 anos, se casou em 2001 com a ex-modelo Lovani Neuland, de 42. Juntos, possuem um casal de filhos, Celsinho e Katherine Russomanno.

Aécio Neves e Letícia Weber

Diferença de idade: 19 anos

Patrimônio: R$ 6,1 milhões

O deputado federal mineiro Aécio Neves, de 60 anos, casou-se em 2013 com a ex-modelo Letícia Weber, de 41. Casados há sete anos, possuem um casal de filhos gêmeos, Julia e Bernardo Neves.

Ibaneis Rocha e Mayara Noronha

Diferença de idade: 17 anos

Patrimônio: R$ 94 milhões

O governador de Distrito Federal Ibaneis Rocha, de 49 anos, e a advogada Mayara Noronha, de 32, se casaram em novembro de 2019, após três anos de relacionamento. Juntos, tem um filho: Mateus Rocha, de um ano.

Wilson e Helena Witzel

Diferença de idade: 13 anos

Patrimônio: R$ 400 mil

Governador do Rio de Janeiro desde 2019, Wilson Witzel, de 52 anos, se casou em 2005 com a advogada Helena Alvez Brandão Witzel, que o acompanhou de perto em todas as fases de sua campanha. Juntos, tem três filhos.

A plataforma Universo Sugar, que já alcançou um público potencial no país, somando mais 1,6 milhão de participantes, é considerada a principal no ramo que oferece os serviços de relacionamentos em que homens e mulheres pagam para se relacionar com pessoas mais jovens. Os pré-requisitos para se tornar um sugar daddy incluem renda mensal mínima de R$ 10 mil e patrimônio anual acima de R$ 100 mil.

Sobre o Universo Sugar

O Universo Sugar é uma rede social especializada para pessoas bem-sucedidas que queiram patrocinar o estilo de vida de seus parceiros (as). O relacionamento é claro e direto, pois, baseia-se no investimento econômico de homens ou mulheres em troca de uma relação afetiva. O objetivo da união é oferecer ganhos para as partes envolvidas no relacionamento. Atualmente existem mais 1,6 milhão de perfis ativos em todo o Brasil, além de membros do exterior.

FONTE: Painel Político

Comentarios