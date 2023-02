Rede estadual começa hoje ano letivo em Manaus

A rede pública estadual começa ano letivo de 2023 nesta segunda-feira (6), em Manaus. A volta às aulas para os alunos das cidades do interior ocorre no dia seguinte, terça-feira (7).

Atualmente, a rede estadual do Amazonas conta com 617 escolas na capital e interior. A expectativa é que, neste ano, sejam preenchidas aproximadamente 174 mil novas vagas na rede. Outras 350 mil vagas já foram preenchidas automaticamente com as rematrículas.

De acordo com a Secretaria de Educação do Amazonas (Seduc-AM), O governador Wilson Lima dará início ao ano letivo 2023 na rede pública estadual de ensino da capital, nesta segunda-feira. “Na ocasião, o governador do Amazonas também lançará a segunda fase do Novo Ensino Médio (NEM) e anunciará a expansão do ensino bilíngue para o próximo ano”, informou a pasta.

Neste 2023, o ano letivo terá como tema “Reflexos sobre Currículo, Aprendizagem, Avaliação e Saberes”. Com o debate, a Seduc busca a melhoria dos índices educacionais e da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que será realizada pelos alunos dos 5° e 9° do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio, e que compõe a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).