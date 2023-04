Receita Federal apreende 2,5 mil toneladas de minério ilegal no Porto de Manaus

Na última quinta-feira (20/4), a Receita Federal apreendeu 64 contêineres com mais de 2,5 mil toneladas de minério no Porto de Manaus que estavam sendo enviados para a China. A fiscalização suspeita que o minério tenha sido extraído ilegalmente da Amazônia.

Em menos de um mês, já foram retidos 100 contêineres com mais de 4 mil toneladas de minério na capital amazonense. A Receita Federal está reforçando a proteção das fronteiras contra o comércio ilegal de produtos que geram impacto ao meio ambiente, principalmente na região amazônica.

As infrações administrativas podem implicar na perda da carga, na inabilitação para operar no comércio exterior e levar à responsabilização dos envolvidos em diversos crimes. As penas podem chegar até 15 anos de reclusão.