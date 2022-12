Ream anuncia redução nos preços da gasolina e óleo diesel

MANAUS — A Ream, Refinaria da Amazônia, anunciou a redução de 4,73 % nos preços do litro da gasolina A e de 6,80% a 6,89% nas diversas modalidades de óleo diesel para as distribuidoras, desde o dia 15 de dezembro. Houve diminuição também no preço do óleo diesel marítimo, entre 7,96% e 7,97%.

Esta é a segunda redução nos preços da gasolina e óleo diesel em menos de duas semanas desde que a Ream assumiu a gestão da Refinaria da Amazônia: no dia 7 de dezembro, houve redução de 5,18% no preço da gasolina A e de 4,29% no preço do óleo diesel para as distribuidoras; e também no dia 08 de dezembro, o gás de cozinha (GLP) teve redução de 8% a tonelada.

A Ream estabeleceu o critério de informe semanal da variação do preço da gasolina e óleo diesel, em seu site, comunicando-o ao mercado, sempre às quartas-feiras, para que seja praticado a partir das quintas-feiras.

A Ream reafirma sua política de preços amparada em critérios técnicos que levam em conta seus custos de suprimentos e cenários de mercado.

Assessoria