Real vira pra cima do PSG e avança na liga dos Campeões

Os reis da Europa. Foi sob este lema que o Real Madrid entrou no Santiago Bernabéu ontem (9) para fazer história mais uma vez na Champions League. Pelo jogo de volta das oitavas de final, o time merengue venceu o PSG por 3 a 1 e avançou para a próxima fase. Mbappé abriu o placar, mas Benzema marcou três vezes para virar.

O PSG abriu o placar aos 33 minutos, com Mbappél, porém, foi anulado por irregularidade na origem da jogada. No segundo tempo, Mbappé fez outro gol, mas desta vez ele que estava impedido.

O gol anulado do PSG não fez falta porque cinco minutos depois Mbappé marcou mais uma vez, desta vez sem o que contestar. O time parisiense recuperou bola no campo de defesa e Neymar, em belo passe, tocou para Mbappé. O craque francês carregou e bateu forte para estufar as redes.

Na base da pressão, o Real chegou ao empate aos 15 minutos da etapa final. Donnarumma recebou bola recuada, se atrapalhou e teve que dividir com Benzema. A bola sobrou para Vini Jr., que entregou para o camisa 9 pegar de primeira e deixar tudo igual.

Aos 30 minutos, em rápido contra-ataque, Modric roucou bola de Neymar no campo de defesa, entregou para Vini Jr., e o brasileiro segurou no ataque antes de devolver para o croata. O camisa 10 merengue achou passe fenomenal para Benzema e o centroavante fez o segundo do Real Madrid.

Não deu nem tempo de comemorar o segundo e o Real Madrid já fez o terceiro. De novo com Benzema. Na saída de bola, o PSG se atrapalhou, Vini Jr. dividiu com Marquinhos e o zagueiro brasileiro entregou nos pés do atacante francês. De primeira, ele bateu no canto de Donnarumma e fez o terceiro.