Real Madrid lança equipe feminina após ter aquisição aprovada

O Real Madrid deu o passo final para o lançamento oficial de sua equipe feminina, depois que a federação espanhola de futebol aprovou um acordo para fusão com o time CD Tacón, informou o clube em comunicado nesta quarta-feira. O Real concordou em absorver o Tacón, após a equipe ter sido promovida à divisão principal do futebol feminino espanhol, medida aprovada pelos membros do clube em assembleia geral do ano passado.

O Tacón manteve seu nome e uniforme na última temporada, mas jogou e treinou nas instalações do Real em Valdebebas. Elas terminaram em 10º na divisão de 16 equipes, que terminou prematuramente devido à pandemia de Covid-19. O Real disse que a federação recebeu e aprovou os documentos para finalizar o acordo e absorver o Tacón, e que a fusão entrará em vigor quando a temporada masculina terminar, em 19 de julho. Além da equipe sênior, o clube criará uma seção de jovens composta de elencos sub-16 a sub-19.

“O Real Madrid está ansioso por esse novo desafio com o compromisso de promover o futebol feminino e contribuir para o seu desenvolvimento e crescimento em nossa sociedade”, diz o comunicado.

