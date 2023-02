Rayssa Leal é campeã mundial de skate street nos Emirados Árabes

A jovem skatista brasileira Rayssa Leal, de 15 anos, apelidada carinhosamente como “Fadinha”, conquistou o campeonato mundial de skate street na manhã deste domingo (5), que aconteceu em Sharjah, nos Emirados Árabes.

A fadinha levou a medalha de ouro após somar uma pontuação de 255,58 durante a competição. Completaram o pódio a atleta australiana Chloe Covell, com 253,51 pontos e a japonesa Momiji Nishiya, com 253,30 pontos somados.

Antes das quartas de final do mesmo campeonato, a estrela brasileira tinha machucado o pulso, o que quase a tirou da competição. Com a vitória, ela agora soma 80 mil pontos no ranking para a disputa das Olimpíadas de Paris em 2024.

Outras duas atletas brasileiras participaram do campeonato, Gabriela Mazzeto ficou na 6ª posição, com pontuação de 221,45 e Pâmela Rosa, com pontuação de 126,52, conquistou o 8º lugar na competição.

Com o título de hoje, Rayssa passa a a ser campeã da Liga Mundial, conquistada na Arena Carioca 1, no Rio, em novembro do ano passado, e o Campeonato Mundial.