Raio desintegra árvore ao lado de escola nos EUA; veja o vídeo

O Serviço Nacional de Meteorologia diz “quando ouvir um raio, vá correndo para dentro” por um motivo.

Um vídeo publicado na página do Facebook do Serviço Meteorológico dos EUA em Green Bay, Wisconsin, mostra um raio atingindo um pinheiro na última quinta-feira (8). É possível ver a árvore pegando fogo, partindo-se ao meio e caindo no chão, despedaçada.

A árvore ficava ao lado da Escola do Ensino Médio Wautoma, em Wautoma, Wisconsin.

A diretora da escola, Jennifer Johnson, disse à WLUK, afiliada da CNN, que o raio caiu pouco antes das 8h30, quando os estudantes se preparavam para uma avaliação. Ela disse que os alunos foram distraídos, mas ficaram animados ao ver o ato da Mãe Natureza.

Ninguém se machucou e não houve danos à escola, disse Johnson.

Comentarios