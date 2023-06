Rádio Câmara completa 4 anos informando manauaras sobre trabalho do parlamento municipal

Trazendo mais versatilidade no modo de levar as informações do parlamento municipal, a Rádio Câmara completa, nesta terça-feira (13/06), quatro anos de fundação evoluindo na forma de fazer rádio no Amazonas. Com uma roupagem diferente nesta nova gestão, a rádio traz uma programação diversa para a população, ampliando os assuntos do dia a dia e, ainda, mirando em novos formatos de comunicação.

O atual presidente da CMM, vereador Caio André (PSC), destacou a importância da Rádio Câmara para informar não apenas o andamento do trabalhos executados no parlamento municipal, como também serviços de relevância para a sociedade. Ele afirma que o objetivo é alcançar novos públicos em uma programação variada.

“Nós precisávamos chamar a atenção do público, haja vista que existem muitas rádios na cidade com as mais variadas programações, e as pessoas não estão querendo sempre saber notícias do legislativo, então nós precisávamos dar essa diversificada. A Rádio Câmara tem feito isso, trazendo ao interesse de cada ouvinte aquilo que melhor lhe convém”, afirmou o presidente da Casa.

Programação

Atualmente a grade de programação da Rádio Câmara conta com seis produtos diretamente pela frequência FM – 105,5 MHz: Câmara é Notícia, Câmara POP, Câmara Esportiva, PodCâmara, Hora da Comunidade e Anjos de Rua. A rádio também divulga notícias do parlamento pelo boletim Momento Câmara e transmite sessões plenárias e solenidades da Casa.

O diretor de comunicação da CMM, Mário Marinho, explica que o maior desafio na operação da rádio está em tornar a programação mais dinâmica aos olhos da população manauara. Para obter este resultado, hoje a rádio dispõe de uma estrutura onde parte da programação é transmitida em formato de rádio e TV, como é o caso do noticiário Câmara é Notícia.

“Precisamos entender que o rádio está aí há muito tempo, então estamos mudando a programação da Rádio Câmara para aproximá-la através de música, cultura, notícia e assuntos do parlamento. O grande desafio dessa gestão é mostrar para Manaus, através dos veículos de comunicação que são públicos, que na Câmara Municipal de Manaus se faz um serviço muito importante para sociedade amazonense”, frisou.

Mário destacou, ainda, que em julho, no retorno do recesso, novos programas diários vão integrar a programação, ampliando ainda mais a participação da Rádio Câmara FM no cotidiano dos manauaras.

Radialista há mais de quatro décadas, Raimundo Costa, conhecido popularmente como “Costinha”, é o apresentador do programa “Hora da Comunidade”. Ele define fazer parte do rádio como nutrir “carinho e respeito” pela população, principalmente do interior do estado, onde a presença do rádio tem um alcance superior.

“A comunidade precisa desse tipo de informação. Você vê que está unindo o útil ao agradável, a Câmara Cidadã, por exemplo, indo aonde estão as comunidades, as reclamações, os pedidos, o sofrimento do povo. Os vereadores estão mais ‘acochados’ com isso, e isso é muito bom pra nossa cidade, porque só assim vamos ser considerados uma verdadeira metrópole”.

Fundação

A Rádio Câmara passou a ser operada oficialmente no dia 13 de junho de 2019 na gestão do vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva (Patriota). O projeto foi iniciado pelo ex-presidente da Casa, deputado estadual Wilker Barreto (Cidadania), o qual na ocasião conseguiu a confirmação do contrato da rádio por meio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).