Quina de São João faz um novo milionário em Manaus

Sete apostas acertaram os cinco números e irão dividir o prêmio da Quina de São João, sorteada neste sábado (26/6). A Quina 5590 sorteou R$ 204 milhões, o maior prêmio da história da loteria. Os números sorteados foram 25-28-36-60-61.

As apostas ganhadoras são de Manaus (AM), Pinheiro (MA), duas de Belo Horizonte (MG), Conceição do Pará (MG), Blumenau (SC), Avaré (SP) e São Paulo (SP). Cada uma delas irá levar R$ 25.601.717,66.

Outras 2.143 apostas acertaram quatro números e irão levar R$ 9.276,34 cada.

