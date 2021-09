“Queremos um espaço de respeito e dignidade para a Pessoa Idosa”, diz Joana Darc na reinauguração da SEADPI

Durante a reinauguração da sede da Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa (SEADPI) e ampliação do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI), da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), na manhã desta segunda-feira (27), a deputada estadual Joana Darc (PL), voltou a defender o respeito à Pessoa Idosa.

“O público idoso precisa de atenção, respeito. Precisa de amor e carinho, todos os dias e todos os anos. Eu me sinto muito feliz hoje em ver o espaço sendo reinaugurado e ampliado. São poucas as delegacias que têm um espaço tão acolhedor e usado pela sociedade, como este aqui. Isso reflete a atenção que o Estado tem para a Pessoa Idosa”, disse.

A parlamentar destacou os projetos em prol da pessoa idosa, como o Idoso Empreendedor, que oferece microcrédito para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Hoje mais de 400 pessoas estão inscritas no Programa.

“Sou autora do indicativo ao Governo do Estado do Programa Idoso Empreendedor que está transformando a vida dessas pessoas e aqui nesse espaço os idosos também terão a oportunidade de empreender”, pontuou;

Ônibus do Idoso

A deputada Joana Darc apresentou ainda o indicativo do ônibus do Idoso, o qual irá atender aos idosos com dificuldade de locomoção, entre outros.

De acordo com o projeto e a justificativa da parlamentar, com o passar do tempo, as pessoas idosas apresentam limitações físicas não dispondo mais do mesmo ânimo e disposição para enfrentar o cotidiano necessitando assim de cuidados especiais.

“Sugerimos como proposta de indicação a implementação do serviço itinerante ‘Ônibus do Idoso’, para auxiliar as pessoas idosas que mais precisam, nas próprias comunidades. O serviço será nos moldes do Ônibus da Mulher, da Sejusc. A unidade móvel presta atendimentos sociais gratuitos e orientações sobre violência doméstica e direitos das mulheres em vários pontos de Manaus”, ressaltou.

Vida Ativa

Outro ponto abordado pela parlamentar foi quanto ao programa Vida Ativa. Joana Darc ressaltou que já há uma conversa com o Governo do Amazonas e a Secretaria do Idoso para que esse projeto, ou um novo, nos mesmos moldes, mas com mais serviços, volte a funcionar nos bairros levando assistência e qualidade de vida a essas pessoas.

“Esse projeto é de grande importância para essas pessoas, que terão oportunidade de serem assistidas por um ônibus do Idoso, que rodará os bairros e municípios do estado”, ressaltou.

