Quem são os chefes de Estado que confirmaram presença na posse de Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) já conta com 19 chefes de Estado confirmados em sua cerimônia de posse , no dia 1º de janeiro de 2023, em Brasília . Além disso, cerca de 65 delegações, incluindo chefes de governo, vice-presidentes, chanceleres, enviados especiais e representantes de organismos internacionais estarão no Itamaraty durante o evento que oficializará o governo do petista . O número já é considerado um recorde em coparação com as posses anteriores.

Veja quem são os 19 chefes de Estado confirmados:

O rei da Espanha – Filipe VI

Alemanha – Frank-Walter Steinmeier

Angola – João Lourenço

Argentina – Alberto Fernández

Bolívia – Luis Arce

Cabo Verde – José Maria Neves

Chile – Gabriel Boric

Colômbia – Gustavo Petro

Equador – Guillermo Lasso

Guiana – Irfaan Ali

Guiné Bissau – Umaro Sissoco Embaló

Honduras – Xiomara Castro

Paraguai – Mario Abdo Benítez

Peru – Dina Boluarte

Portugal – Marcelo Rebelo de Sousa

Suriname – Chan Santokhi

Timor Leste – José Ramos-Horta

Togo – Faure Gnassingbé

Uruguai – Luis Alberto Lacalle Pou

Algumas autoridades que não poderão estar presentes enviarão outras pessoas para representá-los, como é o caso do presidente do México, Manuel López Obrador, que enviará a primeira-dama, Beatriz Gutiérrez Müller. Também já confirmaram presença os vice-presidentes de China, Cuba, El Salvador e Panamá.

O evento, que segundo o embaixador Fernando Igreja, responsável pelo cerimonial da posse, é o maior com autoridades estrangeiras de alto nível desde os Jogos Olímpicos, em 2016, ainda contará com os chefes de governo da República da Guiné, Mali, Marrocos e São Vicente e Granadinas. Na cerimônia também estarão os vices-primeiros ministros do Azerbaijão e da Ucrânia, os presidentes do Conselho da Federação da Rússia (equivalente ao Senado), da Assembleia Nacional Popular da Argélia, da Assembleia Consultiva Islâmica do Irã, do Senado e da Assembleia Nacional da República Dominicana, da Assembleia da República de Moçambique, dos Senados da Jamaica e da Guiné Equatorial e do Parlamento Nacional da Sérvia.

Além destes, estão confirmados 11 chanceleres (Turquia, Costa Rica, Autoridade Nacional Palestina, Guatemala, Gabão, Zimbábue, Haiti, Nicarágua, África do Sul, Camarões e Arábia Saudita) e 16 enviados especiais, entre eles da União Europeia, Japão, França, Estados Unidos, Reino Unido e da Organização das Nações Unidas.

Segundo o organizador Fernando Igreja, a presença das autoridades na cerimônia do petista é a resposta de que o Brasil esta de volta ao cenário internacional, além disso, demonstra a importância que esses países estão dando à posse do presidente eleito.