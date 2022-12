Quem era Sandra, filha rejeitada de Pelé

No início dos anos 1990, o ex-jogador e Rei do Futebol, Pelé, atualmente com 82, rejeitou a paternidade de Sandra Regina Machado, mesmo após confirmação através de um teste de DNA.

Na ocasião, o caso repercutiu bastante devido a uma árdua e longa disputa judicial. O assunto veio à tona mais uma vez quando Pelé foi diagnosticado com câncer.

Sandra Regina Machado Arantes do Nascimento Felinto nasceu no Guarujá, litoral de São paulo, após Pelé ter um caso com sua mãe, a empregada doméstica Anísia Machado, um ano antes de seu nascimento.

Após passar grande parte da vida sem a presença de um pai, Sandra resolveu procurar Pelé, mas acabou vivenciando uma intensa disputa judicial para ser reconhecida. Tudo aconteceu ainda na década de 1990.

Após tudo que aconteceu com ela, Sandra entrou para a política nos anos 2000, transformando a dor do abandono em luta, e foi eleita vereadora pelo Partido Social Cristão (PSC), em Santos, litoral paulista. Uma de seus grandes feitos foi tornar o exame de DNA gratuito pela rede pública, ainda em 2001.

Porém, a mulher faleceu em 2006, com apenas 42 anos, em decorrência de um câncer de mama. Sua história sobre a rejeição de Pelé foi contada através do livro A Filha Que O Rei Não Quis (1998 – Editora Roccia). As informações são do G1 e do site History.

Entenda

Sandra Regina procurou Pelé em 1991 afirmando ser sua filha, mas ele não acreditou. Sendo assim, foi realizado um teste de DNA e o resultado saiu no ano seguinte, comprovando que o Rei do Futebol era pai da moça.

Pelé contestou o resultado e moveu 13 recursos judiciais contra a filha. Após uma longa batalha, o STJ (Superior Tribunal de Justiça), em 1996, reconheceu que Sandra realmente era filha do ex-jogador do Santos e ela pôde adotar o sobrenome do pai.

7 anos após a morte de Sandra, seus dois filhos conseguiram que Pelé pagasse pensão na Justiça. Conforme revelado pelo G1 na época, os advogados informaram que os herdeiros da política passaram necessidades na infância, sem ter acesso ao básico. O juiz entendeu que o famoso jogador tinha uma dívida com os netos.

Relação de Sandra com o pai

Mesmo após o reconhecimento na Justiça de que era pai de Sandra, Pelé afirmou que não queria se aproximar da mulher e ainda criticou sua demora para exigir seus direitos, como o reconhecimento de paternidade.

”Para mim, biologicamente, ela pode até ser minha filha, mas, na parte sentimental, não posso me preocupar com essa pessoa, porque não a conheço”, disse Pelé, na ocasião, em entrevista ao G1.

Na morte de Sandra, segundo o site History, Pelé apenas enviou duas coroas de flores, mas não apareceu no velório.

