Queen pode ter catálogo musical vendido pelo valor recorde de US$ 1 bilhão

As canções do Queen são conhecidas em todo o mundo, e o trabalho da banda pode em breve ser vendido por uma quantia impressionante.

Uma fonte familiarizada com a aquisição das canções disse que as discussões estão “bem encaminhadas” para que a Universal Music Group adquira o catálogo do Queen da Disney Music Group.

O valor da venda poderia ultrapassar US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) e, de acordo com a fonte, o negócio “deve ser fechado em um mês”.

Bruce Springsteen já havia chegado às manchetes em dezembro de 2021 com a venda de seu catálogo musical por um total próximo dos US$ 500 milhões.

A quantia de Springsteen permanece o valor mais alto já pago pela obra musical de um artista, mas, se a venda do Queen for concluída, um novo recorde será estabelecido.

O bilhão de dólares pelas músicas do Queen é certamente tão alto graças, em parte, ao filme vencedor do Oscar de 2018 “Bohemian Rhapsody”, que contou a história dos primeiros anos do grupo com foco no falecido vocalista Freddie Mercury.

A produção acabou inspirando um ressurgimento da popularidade das músicas da banda.

Justin Bieber, David Bowie e Sting são outros grandes nomes que também tiveram concluídas recentemente as vendas de seus respectivos catálogos musicais.

FONTE: CNN BRASIL