Queda de avião militar na Ucrânia deixa mais de 20 mortos

Vinte e duas pessoas, incluindo cadetes, morreram e outras duas ficaram gravemente feridas na queda de um avião militar na noite desta sexta-feira 25 no leste da Ucrânia, anunciou o Ministério do Interior do país.

“Vinte e duas pessoas morreram”, informou à AFP o vice-ministro do Interior, Anton Gueratchenko. “A busca por outras duas pessoas continua.”

An-26 plane has crashed in #Ukraine as it was about to land at an airfield outside the town of #Chuguevhttps://t.co/clUFzpM3OL pic.twitter.com/LiyCNh6lOF

— RT (@RT_com) September 25, 2020