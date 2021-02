Queda de avião militar deixa ao menos 7 mortos no Paraguai

Pelo menos sete pessoas morreram nesta terça-feira (9) na queda de um avião militar sobre um edifício da Força Aérea do Paraguai, nas proximidades do aeroporto internacional de Assunção, no município de Luque.

Um oitavo ocupante da aeronave está em estado grave depois de ter sido resgatado com vida e levado a um hospital local, informou Rubén Valdez, do Corpo de Bombeiros Voluntários do Paraguai, à imprensa local.

O avião, que saiu da cidade de Fuerte Olimpo e tinha oito pessoas a bordo, caiu sobre vários veículos estacionados no local, que servia como garagem e estava desocupado no momento da tragédia. Tanto a aeronave quanto os carros foram consumidos pelas chamas.

Jornais locais divulgaram que o ferido seria o único civil a bordo, um jovem de 19 anos morador de Fuerte Olimpo, de onde o avião saiu por volta do meio-dia (local e de Brasília).

Porta-vozes militares disseram que a aeronave, um Cessna 402, foi usado para transporte militar, e a causa do acidente ainda é desconhecida, mas detalhes serão dados em coletiva da Força Aérea Paraguaia ainda hoje. A queda aconteceu durante a preparação para o pouso.

