Queda de avião: família de copiloto aluga lanchas e helicóptero para buscas

A família do copiloto do avião que caiu no mar entre Ubatuba (SP) e Paraty (RJ) com três pessoas, na noite da última quarta-feira , se dividiu em dois grupos para iniciar o segundo dia de buscas neste sábado. Um deles, com a namorada do rapaz, parte de Angra dos Reis em direção a Paraty e outro, com a mãe, faz o trajeto no sentido contrário. Para os trabalhos, os familiares já alugaram duas lanchas, um helicóptero e um barco, mas ainda precisam de ajuda.

“Eu estou em Angra dos Reis e vou fazer a varredura daqui de Ilha Grande até a Ponta da Joatinga, em Paraty. Já minha sogra vai vir de lá para cá. Adotamos essa estratégia para conseguirmos analisar toda a área, com as coordenadas que os bombeiros nos deram, o mais rapidamente possível. Conseguimos um helicóptero particular, mas queremos drones, já que são capazes de fazer um sobrevoo mais baixo em área de mata para ver se tem alguém. Precisamos também de aviões com câmera térmicas, que conseguem identificar a presença de pessoas nesses locais”, afirma Thalya Ares, namorada do copiloto desaparecido José Porfírio de Brito.

Ela conta que José, de 20 anos, sempre quis seguir os caminhos do pai, que também é piloto. E tem esperança de que ele seja encontrado ainda neste sábado, com vida .

“Estamos com expectativa de terminar as buscas hoje, porque agora estamos vendo um empenho maior dos órgãos públicos. Até ontem, praticamente só tínhamos nós procurando. Hoje, já vimos helicópteros, jet skis e mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Então, esperamos encontrá-lo vivo ainda hoje. Sei que é difícil, mas ele é muito forte, fez treinamento, vai conseguir aguentar. É uma pessoa incrível, extremamente calma e muito solidária”, diz Thalya.

De acordo com a corporação, as buscas foram retomas às 6h30 deste sábado entre Ponta de Trindade e Ponta da Joatinga, em Paraty. Segundo o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro, não há previsão de interrupção da ação: “O Corpo de Bombeiros RJ não desiste nunca”.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que continua na operação de busca e salvamento da ocorrência envolvendo a aeronave de prefixo PP-WRS. Diz, ainda, que, até o momento, já percorreu uma área de 1927 km² do litoral com um um helicóptero H-36.

fonte: Agência O Globo

