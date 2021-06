Quatro homens são presos por estupro coletivo contra menina de 14 anos, no AM

Na madrugada da última sexta-feira (18), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (distante 363 quilômetros da capital), efetuaram as prisões, em flagrante, de quatro homens, envolvidos no estupro de uma adolescente de 14 anos, que ocorreu na madrugada daquele mesmo dia, no bairro Santa Helena, naquele município.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da unidade policial, as equipes policiais tomaram conhecimento do crime após a mãe da vítima acionar o Conselho Tutelar para relatar o fato. Em seguida, o Conselho comunicou os policiais civis que, de imediato, iniciaram as diligências.

“Apuramos que o crime aconteceu quando um dos homens, que é conhecido da vítima, ofereceu bebida alcoólica para a adolescente e, após ela ficar alcoolizada e sem resistência, os homens levaram ela até uma casa abandonada, naquele bairro, onde praticaram o abuso sexual”, relatou o delegado.

Ainda conforme Barradas, logo após o delito, os infratores abandonaram a adolescente no local. Após se recuperar, ela retornou para sua casa, ainda bastante debilitada devido aos diversos abusos que sofreu. “Conseguimos localizar os indivíduos horas depois, porém o quinto envolvido conseguiu fugir e estamos à sua procura”, enfatizou Barradas.

Procedimentos

Eles irão responder pelos crimes de estupro de vulnerável e por oferecer bebida alcoólica para adolescentes. Após os procedimentos cabíveis na DIP, os infratores serão encaminhados à Unidade Prisional de Coari, onde ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da PC-AM

