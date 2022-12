Quase 4.000 voos são cancelados nos EUA após tempestade

O tráfego aéreo nos Estados Unidos ainda está longe de recuperar a normalidade após a passagem da tempestade Elliot e na manhã de quinta-feira (29) já havia sido confirmado o cancelamento de quase 4.000 voos, mais da metade deles da companhia Southwest, mergulhada em um caos completo desde o início da tormenta.

Elliot atingiu boa parte dos Estados Unidos no fim de semana de Natal e deixou mais de 50 mortos, 37 deles no noroeste do estado de Nova York.

Segundo dados publicados pelo portal FlightAware, 3.944 voos já foram cancelados nesta quinta-feira, dos quais 2.357 (58%) são da Southwest. O governo dos Estados Unidos já chegou inclusive a pedir explicações à companhia aérea.

Os aeroportos com mais voos cancelados são os de Denver, Chicago, Las Vegas, Dallas e Baltimore. Além disso, há atrasos em mais de 8.000 voos programados para esta quinta-feira, segundo o mesmo site de informações aéreas.

Embora a tempestade Elliot, que atingiu grande parte do país no fim de semana de Natal, já tenha diminuído, os efeitos foram devastadores em algumas áreas, como no condado de Erie, no noroeste de Nova York.

Apenas nesse condado, 37 pessoas morreram, das quais 17 foram encontradas na rua.

👉 EFE