Quarta-feira (30) marca volta às aulas para 110 mil alunos do ensino fundamental

A partir de amanhã, pelo menos 110 mil estudantes do Ensino Fundamental da rede pública estadual retornarão às salas de aula após um longo período de estudos pela televisão aberta e pela internet. Ao todo, 107 unidades de ensino estarão abertas para receber os alunos e, conforme a Secretaria Estadual de Educação e Desporto (Seduc), estarão adaptadas aos protocolos de segurança em saúde.

Na prática, as unidades de ensino estarão sinalizadas com cartazes indicando protocolos de segurança em saúde, como a necessidade de distanciamento, do uso da máscara e das medidas a serem seguidas pelos estudantes e profissionais. O uso da máscara será obrigatório em todas as dependências das escolas. Nas salas de aula, ainda, as carteiras estão separadas umas das outras, com o objetivo de cumprir o distanciamento obrigatório.

“A escola é um ambiente controlado e monitorado. Se todos usam máscara, se o distanciamento social é mantido e se há uma campanha contínua de higienização das mãos, há então uma redução drástica da probabilidade de transmissão do vírus. Estamos muito tranquilos com o retorno”, comentou o titular da Seduc, Luis Fabian.

De acordo com o órgão, as escolas receberam 16 mil dispensers de álcool, 135 mil litros de álcool gel, 650 totens de álcool, 800 tapetes sanitizantes e foram instaladas 428 pias. Alunos e professores receberão máscaras de proteção.

Para evitar aglomerações, o retorno será híbrido e com as turmas divididas. As escolas vão funcionar com 50% da capacidade total, por dia, com as turmas divididas em dois blocos. Os estudantes que compõem o Bloco A terão aulas presenciais nas segundas e quartas-feiras. Já o Bloco B terá aula na escola nas terças e quintas-feiras.

Às sextas, os professores e pedagogos cumprirão horas de planejamento escolar. Nos dias em que os alunos estiverem em casa, eles acompanharão os conteúdos do programa “Aula em Casa”, como já estão fazen do, desde março, quando as aulas presenciais foram suspensas na rede pública estadual.

8,5 mil testes rápidos

Ainda conforme a Seduc, mais de 8.500 professores, de um total de 9 mil, já foram testados para Covid-19 entre profissionais da educação do Ensino Fundamental e Médio, e as testagens continuam até a quarta-feira, dia 30. “O índice de contaminação diminuiu para 5% dos testados. Os professores quando testam positivo são afastados imediatamente, há a sanitização do ambiente escolar e a retomada das atividades no dia seguinte”, explicou o Luis Fabian.

