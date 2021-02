Quando sonhamos, viajamos para universos paralelos, dizem especialistas

Algumas testemunhas ou, assim chamados contatados, dizem que os seres extraterrestres que nos visitam são na verdade interdimensionais, e não de outros planetas. Bem, menos alguns deles. Isto é muito intrigante, porque, na verdade, os cientistas estão cada vez mais afirmando que universos paralelos são perfeitamente possíveis, e agora alguns desses cientistas dizem que, quando sonhamos, nossas mentes viajam para esses universos.

Quando sonhamos, viajamos para universos paralelos

Todas as noites, os humanos têm uma média de 6 a 10 sonhos. Poucos minutos depois de despertarmos, esses sonhos geralmente são esquecidos. Mas e se houver um significado real para os sonhos, que os tornaria mais lucrativos para lembrar?

A ciência moderna, bem como tribos nativas americanas e mexicanas, acreditam que nós, ou pelo menos nossos cérebros, visitamos um “universo paralelo” quando sonhamos. Isso explicaria porque os seres humanos podem sonhar em cores e podem sentir com os cinco sentidos o que está acontecendo no sonho. Se você já sonhou em comer a torta de maçã da sua avó, já percebeu que parece que você pode saborear e cheirar a deliciosa torta à sua frente? Ou talvez você sonhou em andar numa montanha-russa e sentiu a emoção à medida que subia as rampas íngremes e corria por elas.

A verdadeira ciência de universos paralelos

Os místicos também acreditam que há lugares onde os sonhos ocorrem, mas o relacionaram com seres sobrenaturais, como fantasmas e espíritos. No entanto, desde 1920, os cientistas tentaram evitar seres tão questionáveis ​​e, na busca de encontrar o lugar ideal de partículas nucleares para hospedarem sonhos, perceberam que tal formação seria impossível na Terra. Assim, eles afastaram o argumento do sobrenatural, em direção ao campo discutivelmente mais confuso da física.

Um exemplo da teoria científica dos universos paralelos seria pensar em dois mundos: um em que você nasceu e um em que você não está. Logicamente, você nunca pode estar em um estado tão “dual” dentro de uma dimensão e, portanto, a necessidade de múltiplas dimensões paralelas surge. Pense nisso: em outro mundo, pode haver uma cópia de você que faz as coisas de forma um pouco diferente e, como resultado, pode ter uma vida melhor do que você. Em outro mundo, pode haver uma pessoa como você que não esqueceu seu discurso na reunião corporativa. Em outro mundo, pode haver outra versão de você que entende o que está acontecendo com nossos sonhos – e talvez até então, saberemos se os cientistas ou os místicos ganham neste debate.

