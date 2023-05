Quais os voos mais curtos e mais longos do país?

O voo comercial mais curto realizado dentro do Brasil dura apenas 19 minutos. Ele liga a cidade de Óbidos (PA) ao aeroporto municipal de Oriximiná (PA).

O mais longo chega a 4h28min. É um voo que liga o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), a Boa Vista (RR), distantes 3.228 km.

Nem sempre uma distância maior significa mais tempo. Isso depende do tipo de avião utilizado e das rotas para sair do aeroporto. Aviões turbojato, por exemplo, são mais rápidos. Com isso, mesmo em distâncias um pouco maiores, eles tendem a fazer os trajetos em menos tempo do que em comparação com um turboélice.

Lista dos voos mais curtos

1) De Óbidos (PA) para Oriximiná (PA)

Duração: 19 minutos

19 minutos Distância: 40 quilômetros

40 quilômetros Empresa: Azul Conecta

2) De Salvador (BA) a Cairu (BA)

Duração: 27 minutos

27 minutos Distância: 83 quilômetros

83 quilômetros Empresa: Abaeté

Abaeté Observação: O aeroporto de destino fica na região conhecida como Morro de São Paulo

3) Do aeroporto de Porto Trombetas, em Oriximiná (PA), ao aeroporto municipal de Oriximiná (PA)

Duração: 28 minutos

28 minutos Distância: 67 quilômetros

67 quilômetros Empresa: Azul Conecta

Azul Conecta Observação: O distrito de Porto Trombetas pertence a Oriximiná

4) De Campos dos Goytacazes (RJ) a Macaé (RJ)

Duração: 28 minutos

28 minutos Distância: 85 quilômetros

85 quilômetros Empresa: Azul

5) Aeroporto de Monte Dourado, em Almeirim (PA), ao aeroporto de Almeirim (PA)

Duração: 31 minutos

31 minutos Distância: 66 quilômetros

66 quilômetros Empresa: Azul Conecta

Azul Conecta Observação: Os dois aeroportos ficam dentro da mesma cidade

6) De Brejo (PA) ao aeroporto de Porto Trombetas, em Oriximiná (PA)

Duração: 34 minutos

34 minutos Distância: 85 quilômetros

85 quilômetros Empresa: Azul Conecta

7) De Santa Rita (PB) a Recife (PE)

Duração: 34 minutos

34 minutos Distância: 109 quilômetros

109 quilômetros Empresa: Azul

Azul Observação: O aeroporto de Santa Rita atende João Pessoa (PB)

8) De Monte Alegre (PA) a Santarém (PA)

Duração: 36 minutos

36 minutos Distância: 93 quilômetros

93 quilômetros Empresa: Azul Conecta

9) De Porto Alegre (RS) a Canela (RS)

Duração: 37 minutos

37 minutos Distância: 77 quilômetros

77 quilômetros Empresa: Azul Conecta

10) De Salvador (BA) a Maraú (BA)

Duração: 38 minutos

38 minutos Distância: 129 quilômetros

129 quilômetros Empresa: Abaeté

11) De Campina Grande (PB) a Recife (PE)

Duração: 38 minutos

38 minutos Distância: 143 quilômetros

143 quilômetros Empresa: Azul

12) De Parnaíba (PI) a Barreirinhas (MA)

Duração: 41 minutos

41 minutos Distância: 120 quilômetros

120 quilômetros Empresa: Azul Conecta

13) De Recife (PE) a Caruaru (PE)

Duração: 47 minutos

47 minutos Distância: 121 quilômetros

121 quilômetros Empresa: Azul Conecta

14) De Aracati (CE) a Fortaleza (CE)

Duração: 49 minutos

49 minutos Distância: 120 quilômetros

120 quilômetros Empresa: Azul Conecta

15) De Porto Alegre (RS) a Santa Cruz do Sul (RS)

Duração: 49 minutos

49 minutos Distância: 125 quilômetros

125 quilômetros Empresa: Azul Conecta

Lista dos voos mais longos

1) Do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), a Boa Vista (RR)

Duração: 4h28min

4h28min Distância: 3.228 quilômetros

3.228 quilômetros Empresa: Azul

2) De Recife (PE) a Porto Alegre (RS)

Duração: 4h17min

4h17min Distância: 2.963 quilômetros

2.963 quilômetros Empresa: Azul

3) Do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), a Manaus (AM)

Duração: 4h09min

4h09min Distância: 2.847 quilômetros

2.847 quilômetros Empresa: Gol

4) De Fernando de Noronha (PE) ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP)

Duração: 3h59min

3h59min Distância: 2.677 quilômetros

2.677 quilômetros Empresa: Azul

5) De Recife (PE) a Manaus (AM)

Duração: 3h57min

3h57min Distância: 2.837 quilômetros

2.837 quilômetros Empresa: Azul

6) De Fortaleza (CE) ao aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais (PR)

Duração: 3h51min

3h51min Distância: 2.673 quilômetros

2.673 quilômetros Empresa: Latam

Latam Observação: O aeroporto Afonso Pena atende Curitiba (PR)

7) De Guarulhos (SP) a Manaus (AM)

Duração: 3h49min

3h49min Distância: 2.697 quilômetros

2.697 quilômetros Empresas: Gol e Latam

8) De Rio Branco (AC) a Guarulhos (SP)

Duração: 3h47min

3h47min Distância: 2.729 quilômetros

2.729 quilômetros Empresa: Latam

9) De Porto Alegre (RS) ao aeroporto Zumbi dos Palmares, em Rio Largo (AL)

Duração: 3h44min

3h44min Distância: 2.782 quilômetros

2.782 quilômetros Empresas: Azul e Gol

Azul e Gol Observação: O aeroporto Zumbi dos Palmares atende Maceió (AL)

10) Do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), a Manaus (AM)

Duração: 3h42min

3h42min Distância: 2.620 quilômetros

2.620 quilômetros Empresa: Azul

11) Do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), a Belém (PA)

Duração: 3h36min

3h36min Distância: 2.448 quilômetros

2.448 quilômetros Empresa: Gol

12) De Boa Vista (RR) a Brasília (DF)

Duração: 3h33min

3h33min Distância: 2.510 quilômetros

2.510 quilômetros Empresas: Gol e Latam

13) De Guarulhos (SP) a Belém (PA)

Duração: 3h31min

3h31min Distância: 2.461 quilômetros

2.461 quilômetros Empresas: Azul, Gol e Latam

14) De Recife (PE) ao aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande (MT)

Duração: 3h31min

3h31min Distância: 2.451 quilômetros

2.451 quilômetros Empresa: Azul

Azul Observação: O aeroporto Marechal Rondon atende Cuiabá (MT)

15) De Porto Velho (RO) a Guarulhos (SP)

Duração: 3h28 min

3h28 min Distância : 2.474 quilômetros

: 2.474 quilômetros Empresa: Latam

Duração vs. distância

Entenda o ranking