Quadro de saúde de Paulo Gustavo tem piora

O ator e humorista Paulo Gustavo, de 42 anos, hospitalizado no último dia 13 de março após complicações da Covid-19, teve uma piora em seu quadro de saúde, de acordo com boletim médico divulgado na noite desta sexta-feira (2). As informações são do R7.

Segundo o comunicado dos médicos, o artista — que segue em terapia intensiva — precisou passar por reajustes terapêuticos para combater a doença.

Em ventilação mecânica desde o dia 21 de março, no Rio de Janeiro, o ator chegou a apresentar sinais de melhora, mas devido ao agravamento do quadro clínico, teve que evoluir à terapia por ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea).

“Optamos pelo início da terapia coadjuvante com ECMO, com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas”, disse a equipe médica. A terapia ECMO utiliza uma máquina que é uma espécie de pulmão artificial. O sangue do paciente entra nesse aparelho e volta, na sequência, para o corpo da pessoa.

A família do ator segue agradecendo aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação e para de todos os que se encontram na mesma situação.

