Quadrilha ataca banco e quartel da PM em Minas Gerais

SÃO PAULO — Cinco pessoas ficaram feridas durante ação de criminosos armados na noite de quarta-feira (22) em Itajubá, no sul de MG. Os assaltantes atacaram uma agência da Caixa Econômica Federal no centro da cidade e trocaram tiros com a polícia. A Polícia Militar (PM) confirmou que o cofre de penhor da agência foi atacado, mas não há informações se algo foi levado.

As policias Militar e Civil de Minas Gerais atuam em conjunto nesta quinta (23) na busca pelos suspeitos de envolvimento na tentativa de roubo. Em nota divulgada pela Polícia Civil por volta de 8h30, a ocorrência ainda está em andamento.

Segundo informações da prefeitura e da PM, um morador que passava pelo local no momento do ataque foi baleado na perna esquerda e foi socorrido para o hospital da cidade. O estado de saúde dele não foi informado. Além do morador, segundo a PM, um policial foi atingido por um tiro de fuzil no braço e precisou passar por cirurgia. Outros três policiais foram atingidos por estilhaços e tiveram ferimentos leves.

A Polícia Militar informou que, após a troca de tiros, os criminosos se dividiram em dois comboios que seguiram sentido a Pouso Alegre pela BR-459 e outro sentido a São Lourenço, por Maria da Fé. Os assaltantes deixaram quatro bombas dentro da agência bancária, segundo a Guarda Municipal de Itajubá.

Nas redes sociais, moradores publicaram vídeos que mostram homens armados e barulhos de intenso tiroteio pela cidade. Em outros vídeos, aparecem o que seriam reféns.

Segundo informações da Guarda Municipal de Itajubá, antes do ataque à agência bancária, os crimonosos assaltaram uma motorista de aplicativo e levaram o carro dela para o batalhão da PM depois do roubo.

Eles teriam cercado policiais militares atirando contra o quartel da PM na cidade e atearam fogo em veículos.

Segundo as primeiras informações, os criminosos não teriam conseguido abrir o cofre da agência.

Segundo o tenente-coronel Flávio Santiago, da assessoria de imprensa da PM de Minas Gerais, depois da fuga dos criminosos de Itajubá foi registrado um tiroteio na região de Brasópolis e Paraisópolis, no sul do estado; um suspeito foi preso no local. Segundo a PM, a prisão deste suspeito deve ajudar nas investigações e também para que os outros assaltantes sejam localizados e capturados — a suspeita é que ao menos 12 pessoas participaram da ação em Itajubá.

Inicialmente, foi informado que outro tiroteio havia ocorrido em SP, perto da divisa com MG, mas na PM mineira atualizou a informação e afirmou que não houve troca de tiros do lado paulista da divisa.

Segundo a Polícia Militar, a suspeita é que 12 pessoas tenham participado da ação em Itajubá. A Polícia Militar informou que concentra as buscas em Itajubá e outros municípios da área em busca dos suspeitos, com apoio de militares de outras regiões, além da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de São Paulo.

Ainda de acordo com a PM, os militares estão também fazendo mapeamento de toda a zona rural.

“Eles conhecem muito bem a região e acreditamos que a grande possibilidade de prisão desses infratores e continuamos nas operações. […] Nossos policiais estão preparados, foram muito treinamentos. Nós acreditamos com esse circo, nós conseguimos êxito ao longo da manhã e do dia”, afirmou o tenente-coronel Flávio Santiago, chefe do centro de jornalismo da PM.