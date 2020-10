Quadra no Petrópolis é terceira obra esportiva entregue em menos de uma semana

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entregou na segunda-feira, (5), mais uma quadra poliesportiva revitalizada, desta vez, na rua Aristóteles Bonfim, conjunto Jardim Petrópolis, Petrópolis, zona Sul. Essa é a quarta obra entregue pelo prefeito desde o início do mês como parte da programação do aniversário de 351 anos de Manaus, celebrado no próximo dia 24, sendo a terceira esportiva.

O prefeito destacou a importância de obras dessa natureza para a comunidade por seu caráter social e de fortalecimento dos laços familiares e comunitários. “Temos uma série de obras para entregar até o fim do ano, entre as que já estão prontas e as quase prontas, fora as que ainda iniciaremos com recursos próprios. Estamos planejando para investir o restante do orçamento que ainda dispomos, quero deixar um bom caixa para o próximo prefeito, mas quero investir muito bem investido o saldo que temos”, afirmou o prefeito.

Na ocasião da entrega, Arthur voltou a destacar a solidez das finanças municipais, fruto do trabalho de planejamento e equilíbrio fiscal de sua gestão. “Manaus é uma cidade que tem indicadores econômicos todos positivos e temos muito orgulho do trabalho que fizemos e que vai ser uma exigência agora dos cidadãos, que não vai admitir mais nenhuma gestão abaixo do padrão que implantamos”, disse Arthur Neto, destacando que pretende deixar em caixa, para o próximo gestor, aproximadamente R$ 100 milhões, o que vai garantir à Manaus uma classificação “A” em liquidez.

Entre os serviços realizados na quadra poliesportiva estão a substituição de alambrado, refletores, recuperação da arquibancada, pintura geral de mureta e piso da quadra de futsal, além da recuperação da quadra de areia e da calçada. “Quero agradecer o prefeito por esse trabalho. Estávamos aguardando essa reforma pois é a única quadra que serve essa comunidade no entorno”, afirmou o secretário da Associação dos Moradores, Davi Guimarães.

Além a revitalização da quadra poliesportiva em si, o entorno do espaço também recebeu os serviços da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) e a operação tapa-buracos realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Maratona de entregas

Nos próximos dias, serão inaugurados outros espaços de esporte e lazer, como o campo Manaus 2000, no Distrito Industrial, e a quadra Cléber Mendes, no bairro Crespo, ambos na zona Sul. A Prefeitura de Manaus investe, aproximadamente, R$ 15 milhões na reforma e construção de, aproximadamente, 40 espaços esportivos, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que absorveu as políticas de Esporte e Lazer.

As obras de reformas são, na maioria, serviços de instalações elétricas, pinturas, troca e construção de cobertura, recuperação de gradil e alambrados, além de recuperação das salas administrativas, banheiros, entre outras melhorias. As empresas prestadoras dos serviços seguem as orientações das autoridades de saúde, para evitar o contágio pelo novo coronavírus entre os trabalhadores.

*Com informações da assessoria

