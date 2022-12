Putin fala sobre fim da guerra na Ucrânia e pede ‘solução diplomática’

Pela primeira vez em quase um ano de guerra, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou que tem vontade de colocar fim no conflito na Ucrânia. O mandatário falou sobre uma inevitável “solução diplomática”.

A fala do líder russo vem logo após a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aos Estados Unidos. Ele foi recebido pelo presidente norte-americano, Joe Biden, na Casa Branca.

“Nosso objetivo não é girar o volante do conflito militar, mas, ao contrário, acabar com essa guerra”, disse o presidente russo, segundo o jornal britânico The Independent.

“Vamos nos esforçar para acabar com isso e, quanto mais cedo, melhor, é claro”, acrescentou Putin.

Zelensky viaja aos Estados Unidos e retorna a Kiev

O presidente da Ucrânia foi aos Estados Unidos nesta quarta-feira (21). Lá, foi recebido por Joe Biden e outras autoridades norte-americanas.

“A caminho dos EUA para fortalecer a resiliência e as capacidades de defesa da Ucrânia”, publicou Zelensky nas redes sociais. Ele também afirmou que faria um discurso no Congresso e uma série de reuniões em território norte-americano.

Esta foi a primeira viagem do mandatário ucraniano em 10 meses de guerra. Zelensky e Biden participaram de uma coletiva de empresa em que o presidente dos Estados Unidos reforçou apoio à Ucrânia com o anúncio de um poderoso envio de sistema de defesa antiaérea para combater os bombardeios russos .

Ele ficou nos Estados Unidos até esta sexta-feira (23), quando publicou um vídeo em que confirma a volta a Kiev, capital ucraniana. “Estou no meu escritório. Estamos trabalhando para a vitória”, disse o líder da Ucrânia, em vídeo postado em seu canal no Telegram.

ÚLTIMO SEGUNDO