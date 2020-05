PT decide adiar a escolha do pré-candidato à Prefeitura de Manaus

Em reunião realizada na tarde deste sábado (23), o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu adiar por mais alguns dias a escolha do nome que concorrerá como candidato da legenda nas eleições municipais deste ano para Prefeitura de Manaus. Deputado federal José Ricardo, deputado estadual Sinésio Campos e vereador Sassá da Construção da Construção Civil são os que estão nessa na disputa interna.

O deputado José Ricardo e o presidente municipal do PT, Valdemir Santana, estão buscando a unidade da sigla em torno de um nome que unifique o PT e apresente um bom plano de governo para Manaus. Por isso, apresentaram a proposta de adiamento da decisão. Com 28 votos a favor e14 contrários, os diretorianos decidiram que a escolha do pré-candidato do partido acontecerá na próxima quarta-feira (27), às 17h, por meio de plataforma digital.

Comentarios