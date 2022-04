PSG goleia o Clermont e fica perto do título francês

Com um show de Neymar e Mbappé, o Paris Saint-Germain aplicou 6 a 1 no modesto Clermont, neste sábado, fora de casa, pela 31ª rodada do Campeonato Francês. Os atacantes marcaram três gols cada, com apoio das assistências do argentino Lionel Messi. O resultado deixou o PSG mais perto do título.

Foi a segunda vitória seguida do PSG, novamente com goleada. A equipe da capital chegou aos 71 pontos, contra 56 do vice-líder Rennes, que já jogou na rodada. Com um jogo a menos, o Olympique de Marselha tem a mesma pontuação do segundo colocado e pode reduzir a distância para o primeiro colocado, no domingo. Faltam sete rodadas para o fim da competição.

Já o Clermont aparece no 17º posto da tabela, logo acima da zona de rebaixamento, com apenas 28 pontos.

Favorito, o PSG fez um início de jogo fulminante. Antes dos 20 minutos do primeiro tempo, já vencia por 2 a 0, com gols de Neymar e Mbappé, aos 6 e aos 19. Seria apenas uma introdução da atuação de gala da dupla, em companhia de Lionel Messi, que passou em branco, mas foi responsável por três assistências.

Aos 42, o Clermont descontou após boa jogada pela direita, que culminou em cruzamento rasteiro para conclusão tranquila de Dossou, bem colocado na pequena área. O lance despertou a esperança na torcida local, que não teve motivos para celebrar no segundo tempo.

Na volta do intervalo, o PSG chegou a balançar as redes aos 18, quando Messi tabelou com Mbappé e cabeceou para as redes. Porém, o lance foi anulado por impedimento do francês. Sete minutos depois, Neymar aumentou a vantagem dos visitantes em cobrança de pênalti, no canto direito do goleiro Desmas, que caiu no canto errado.

Envolvendo a defesa do Clermont com cada vez mais facilidade, o time da capital francesa chegou ao quarto gol aos 25. Mbappé recebeu lindo lançamento de Neymar em profundidade, entrou na área, driblou o goleiro e mandou para as redes.

Bem azeitado, o poderoso trio do ataque do PSG funcionou com perfeição aos 34. Em jogada que começou com passe de letra de Neymar para Messi, o argentino deu passe preciso para Mbappé bater colocado da entrada da área: 5 a 1.

O sexto gol veio aos 37, quando Mbappé disparou pelo meio, entrou na área e deu passe açucarado para Neymar só completar para as redes, com facilidade, selando o placar.

Com os gols deste sábado, o atacante francês aumentou a vantagem na lista de artilheiros do campeonato. Ele lidera com 20 gols e também é o primeiro colocado nas assistências, com 14.

