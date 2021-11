PSG coloca Neymar à venda

Depois de 5 temporadas, pode chegar ao fim a passagem de Neymar pelo PSG. O brasileiro, que principalmente nesta temporada vem recebendo bastante críticas, soma apenas 3 gols e 3 assistências nos 11 jogos que esteve em campo, um desempenho muito aquém do esperado.

Além disso, o jogador vem se envolvendo em algumas polêmicas extracampo. A primeira delas foi ainda no início da temporada do futebol europeu, quando Neymar apareceu em alguns cliques fora de forma, causando uma grande polêmica.

Agora, a mais recente delas foi pela Seleção Brasileira. Após a partida diante da Colômbia, Neymar teria ido a uma balada e, posteriormente, acabou cortado do time de Tite por se reapresentar com algumas dores. O brasileiro novamente foi criticado.

Prioridade do PSG será manter Mbappé

E de acordo com o El Nacional isso, inclusive, estaria fazendo o PSG repensar na permanência do jogador, que agora está no mercado. A fonte afirma também que, além dos fatores extracampos, a prioridade do PSG é renovar com Mbappé e que, para isso, poderia ‘sacrificar’ Neymar.

Neymar está com 29 anos e atua pelo PSG desde 2017. Antes de chegar ao clube parisiense, teve grandes passagens por Barcelona e Santos, conquistando todos os títulos coletivos possíveis. Além disso, o jogador está entre os principais artilheiros da história da Seleção Brasileira, com 70 gols.

