Próxima edição de ‘A Fazenda’ quer Ruivinha de Marte como participante

Fontes da coluna Leo Dias informaram que Anny Bergatin, conhecida como Ruivinha de Marte, está entre os nomes dos participantes de ‘A Fazenda 13’, o reality show de maior audiência da RecordTV. A jovem, de 24 anos, é nascida em Urucará (AM) e criada em Manaus. Hoje ela tem quase 4 milhões de seguidores no Instagram.

Ruivinha de Marte, popularmente conhecida na internet, soma a marca de 10,3 milhões fãs no TikTok e 98,7 milhões de curtidas em seu perfil. Após viralizar em uma dancinha conhecida no aplicativo, ela viralizou e foi convidada pelo cantor Nadson, o Ferinha, para gravar o clipe de Na Ponta do Pé, em Sergipe. Com três dias de lançamento, o vídeo ultrapassou mais de um milhão de visualizações no YouTube.

Anny é estudante de Jornalismo e atualmente está se dedicando aos trabalhos como influenciadora digital, fazendo viagens, fechando parcerias e contratos.

