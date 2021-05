Provas do Vestibular UEA 2020, acesso 2021, e SIS serão aplicadas a partir de domingo (30)

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realiza, no domingo (30/05) e segunda-feira (31/05), as provas do Vestibular 2020, acesso 2021, e na terça-feira (1º/06), do Sistema de Ingresso Seriado (SIS). Os cartões de convocação do candidato com a indicação dos locais de prova estão disponíveis no portal da UEA (www.uea.edu.br) nos links Vestibular e SIS, na aba “Locais de Prova”.

Os candidatos devem ficar atentos ao horário de fechamento dos portões –12h50, em horário de Manaus – e não esquecer de levar o documento original de identificação – RG, carteira de habilitação, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteiras funcionais expedidas por órgão público. As provas iniciam às 13h (horário de Manaus).

Provas

Devido à pandemia da Covid-19, neste ano será obrigatório o uso de máscara e de álcool em gel para higiene das mãos. As provas serão realizadas em um número maior de escolas para garantir o distanciamento entre os candidatos, conforme orientação de segurança e prevenção contra a doença emitida pela Organização Mundial de Saúde (OMS). É recomendado que os candidatos com sintomas gripais ou que tiveram contato nos últimos 15 dias com pessoas positivadas para a Covid-19 não realizem as provas.

A UEA destaca ainda que não fará outra aplicação de provas e que o candidato que, porventura, não realizar o processo será automaticamente desclassificado.

Alteração

A Comissão Geral de Concurso informa que um dos locais de aplicação de prova em Manaus será substituído. Os candidatos do Vestibular que fariam o certame na Escola Estadual Getúlio Vargas, localizado na zona sul, agora realizarão as provas na Escola Estadual Carvalho Leal, situada na rua Borba, s/nº, Cachoeirinha, na mesma zona. Já para a aplicação do SIS, permanece a Escola Estadual Getúlio Vargas.

No interior do Amazonas, nos municípios atingidos pela cheia e nos quais seja necessário realizar alguma substituição de local de prova, a coordenação do certame fará o comunicado para os candidatos por meio das rádios locais e faixas.

Vagas

Nesta edição, o certame oferece um total de 40 cursos e 2.992 vagas, incluindo 182 vagas para alunos indígenas e 270 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o Vestibular, são oferecidas 1.526 vagas, sendo 1.059 para a capital e 467 para o interior. O Edital do SIS dispõe de 1.014 vagas, sendo 703 para a capital e 311 para o interior.

A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 7 de julho de 2021, além do Edital de Matrícula Institucional para ingresso no primeiro semestre de 2020.

