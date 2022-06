Provas do concurso da Semsa para cargos de nível médio serão aplicadas neste domingo

MANAUS — As provas do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para os cargos de nível médio e médio técnico serão aplicadas neste domingo, (5), em dois turnos. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame, 81.173 candidatos estão inscritos para disputar uma das 1.409 vagas oferecidas nesta etapa.

Com a realização das provas, a Prefeitura de Manaus conclui a fase de exames objetivos do concurso, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração (Semad) e oferece o total de 2.001 vagas, mais cadastro de reserva.

Pela manhã, das 8h às 12h, será aplicada a prova, de caráter eliminatório e classificatório, para os 43.006 candidatos que concorrem a uma das 250 vagas de AS-Assistente em Administração (40 horas). Neste turno, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 6h30 e fechados às 7h45. Os candidatos terão quatro horas para responder 60 questões objetivas, todas de múltipla escolha, e poderão sair da sala a partir de 10h, sem o caderno de questões, e a partir das 11h, com o caderno.

À tarde, das 14h às 18h, a prova, também de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada para os outros 13 cargos de nível médio e médio técnico previstos no edital 002/2021: Agente Comunitário de Saúde II, Assistente em Administração (30 horas), Auxiliar de Saúde Bucal, Contramestre, Programador de Computador, Técnico em Enfermagem (30 horas e 40 horas), Técnico de Manutenção de Equipamento de Informática, Técnico em Patologia Clínica (20 horas e 40 horas), Técnico em Radiologia Médica, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Segurança do Trabalho. O total de inscritos é de 38.167 pessoas, que disputam 1.159 vagas.

No turno vespertino, a abertura dos portões será às 13h e o fechamento às 13h45. A prova também terá duração máxima de quatro horas e os candidatos podem deixar a sala do exame, sem o caderno de questões, a partir das 16h, e com o caderno de questões, a partir das 17h .

A recomendação é que os inscritos cheguem aos locais de prova uma hora antes do horário de fechamento dos portões. Para acesso ao exame é obrigatória a apresentação de documento de identidade original com foto, comprovante de inscrição ou comprovante do pagamento da taxa de inscrição e caneta esferográfica preta ou azul, fabricada em material transparente.

Os candidatos poderão entrar com recipientes de água ou lanche, desde que estejam em embalagem transparente e sem rótulo. Durante a prova será exigido o uso de máscara de proteção individual.

Quem ainda não conferiu onde fará a prova deve acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), por meio do link https://conhecimento.fgv.br/concursos/semad22/002, e escolher a opção “Consulta ao local de Prova”. A informação será disponibilizada pelo sistema, de modo individual, a partir do CPF do candidato.

Concorrência

O cargo mais disputado nesta etapa do concurso é o de Assistente em Administração (30 horas). São 5.339 inscritos para 20 vagas, o que significa uma relação de 266,95 candidatos por vaga.

Os outros cargos mais concorridos são o de Técnico em Radiologia Médica, com 936 inscritos para as 5 vagas oferecidas (187,2 candidatos por vaga); o de Assistente em Administração (40 horas), que tem 43.006 inscritos para 250 vagas (172,02 candidatos por vaga); e o de Técnico de Segurança do Trabalho, que oferece 2 vagas e teve 248 inscritos (124 candidatos por vaga).

Já os cargos menos disputados são o de Técnico em Enfermagem (30 horas), (com 18,3 ue candidatos por vaga); o de Programador de Computador (18,9 candidatos por vaga); e o de Contramestre, que tem uma relação de 19 candidatos por vaga.

Etapas

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, destaca que o concurso foi iniciado ainda na gestão da ex-secretária Shádia Fraxe e que representa o compromisso do prefeito David Almeida com o fortalecimento da Saúde municipal. “As provas de domingo marcam uma etapa importante nesse processo, que vai permitir que novos servidores ocupem as vagas deixadas por servidores que se aposentaram, se desligaram ou morreram”, salientou.

Djalma explica que antes das provas deste domingo já haviam sido realizadas as provas para médicos, no dia 1º de abril, conforme o edital 001/2021, e para cargos nível superior e fundamental (edital 002/2021), além de dois cargos de nível médio previstos no edital 003/2021 (motorista de ambulância e de motolância), realizadas no dia 1º de maio.

O resultado final para médicos já foi publicado e a convocação dos profissionais aprovados, segundo o secretário, deve ter início ainda no mês de junho. Para os demais cargos, o resultado final está previsto para o dia 27 de junho.