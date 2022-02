Prova escrita do concurso do Corpo de Bombeiros acontece hoje

A prova escrita para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), será realizada neste sábado (12/02). O candidato deve atentar para o horário de abertura dos portões que acontecerá às 12h30 e, principalmente, para o horário de fechamento que será às 13h45. A prova terá início às 14h. Os municípios do interior obedecerão ao horário oficial de Manaus.

O concurso para o ingresso dos futuros oficiais e praças da Corporação foi homologado pelo governador Wilson Lima, no dia 3 de dezembro de 2021, por meio do Edital nº 001-CBMAM/2021, o qual abriu inscrições para o preenchimento de 53 vagas do cargo de Aluno-Oficial e 400 vagas do cargo de Aluno-Soldado.

Um total de 46.684 mil candidatos se inscreveram para o concurso, sendo 7.271 inscritos para o cargo de 2º Tenente, e 39.413 inscritos para o cargo de Soldado; o que totaliza 137,19 candidatos por vaga para o cargo de 2º Tenente, e 98,53 candidatos por vaga para o cargo de Soldado.

Ao todo, 64 locais de prova, distribuídos em todas as zonas de Manaus, foram preparados para receber os candidatos. No interior do estado, 19 locais estão destinados para a realização das provas, sendo 6 locais em Humaitá, 4 em Parintins e 9 em Tabatinga, os quais receberão os candidatos a partir de 12h30min, permanecendo abertos até às 23h.

Operação – Com a finalidade de garantir a segurança dos candidatos durante a realização do certame, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), lançará a Operação Recompletamento, que terá início às 8h do sábado (12/02) e se encerrará à 1h do domingo (13/02).

As viaturas serão distribuídas em pontos estratégicos, com atuação preventiva nas proximidades das escolas e centros universitários onde serão realizadas as provas do certame, com o intuito de diminuir o tempo de resposta das ações bombeiro militar, em casos de intercorrências de urgência e emergência nos locais de prova. Os bombeiros irão, ainda, recepcionar os candidatos e motivá-los para um melhor aproveitamento no certame.

Durante a operação, está previsto o emprego de 24 viaturas e de 87 bombeiros militares, dentre viaturas e efetivo de serviço e de reforço, os quais serão distribuídos nos diversos locais de provas, estando em condições de atender ocorrências, caso ocorram.

Além das viaturas operacionais, denominadas Auto Bomba Tanque e das Unidades de Resgate (ambulâncias), haverá o emprego de pick-ups, denominadas Auto Rápido e pick-ups VIR, Viatura de Intervenção Rápida, que permanecerão estacionadas em locais estratégicos, estando equipadas com extintores e mochila de Atendimento Pré-Hospitalar (APH).

