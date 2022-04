Prova do concurso da Semsa para o cargo de médico acontece nesta sexta-feira

A Prefeitura de Manaus alerta os candidatos inscritos para o cargo de Médico, no concurso para provimento de vagas na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que a prova objetiva escrita será realizada nesta sexta-feira(1º), das 8h às 12h, no horário local.

As provas, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas no Centro Universitário Luterano de Manaus (Ceulm/Ulbra), localizado na avenida Carlos Drummond de Andrade, no conjunto Atílio Andreazza, 1.460, bairro Japiim, zona Sul, e os candidatos devem verificar no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), as orientações gerais e de acesso ao local de prova, por meio de consulta ao edital 001/2021.

Conforme o edital, o concurso oferece 124 vagas, mais cadastro reserva, para o cargo de Médico, em 19 especialidades. Estão inscritos para o certame 1.758 profissionais, sendo que o maior número de inscrições (809) é para as 30 vagas de Clínico Geral 20 horas, e o segundo maior, para as de Clínico Geral 40 horas (446), para o qual estão sendo oferecidas 25 vagas.

Além dessas, há vagas para anestesiologista, cardiologista, cirurgião, médico do trabalho, endocrinologista, epidemiologista, ginecologista-obstetra, infectologista, intensivista neonatologista, neonatologista, neuropediatra, patologista, pediatra, pneumologista, psiquiatra, ultrassonografista e urgencista.

As provas objetivas terão 70 questões de múltipla escolha, sendo 40 do módulo de conhecimentos básicos (língua portuguesa, raciocínio lógico, informática básica e legislação) e 30 questões do módulo de conhecimentos específicos. Para ser aprovado na prova, o candidato deve acertar no mínimo 30 questões no total, sendo necessário o mínimo de 16 questões de conhecimento básico e 12 de conhecimentos específicos.

Outros cargos

No total, a Prefeitura de Manaus está oferecendo 2.001 vagas para o provimento de cargos na Semsa, por meio de três editais, todos publicados no Diário Oficial do Município (DOM) no dia 27 de dezembro de 2021.

A Semsa orienta que os candidatos estejam atentos às atualizações publicadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), responsável pela realização do concurso.

Para os cargos de Nível Superior – Especialista em Saúde e Nível Fundamental – Assistente em Saúde, descritos no edital 002/2021, as provas serão realizadas no dia 1º/5, das 14h às 18h, no horário local. Já as provas escritas objetivas para os cargos de Nível Médio e Nível Médio Técnico – Assistente em Saúde, descritas no mesmo edital (002/2021), serão realizadas no dia 5/6. Para o cargo de AS – Assistente Administrativo (40 horas), a prova será das 8h às 12h e para os demais cargos, a prova será das 14h às 18h no horário de Manaus.

Para os cargos de Assistente em Saúde – Condutor de Ambulância e Condutor de Motolância (níveis médio e médio técnico), descritos no do edital 003/2021, a prova objetiva de múltipla escolha ocorrerá no dia 1º/5, das 14h às 18h (horário local).

*Com informações da assessoria