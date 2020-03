Prosseguem serviços de recuperação de trechos críticos na AM-070

Os serviços de recuperação de trechos críticos da AM-070, a rodovia Manuel Urbano, que interliga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, continuam em andamento para garantir a trafegabilidade da pista e a segurança dos motoristas. Os trabalhos de tapa-buracos e de remendos profundos se concentram em trechos compreendidos entre os quilômetros 48 e 55 e os quilômetros 66 e o 69.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) iniciou os trabalhos no dia 12 de fevereiro a partir de um levantamento dos trechos que apresentavam os maiores problemas de trafegabilidade. Esse trabalho está sendo realizado temporariamente até serem retomadas as obras de duplicação da rodovia, após o período chuvoso na região.

O Governo do Estado já concluiu a duplicação entre o Km 1 e o 38 e Km 72 ao 78. A entrega da obra está prevista para dezembro de 2020 e deve garantir o desenvolvimento e a redução de problemas socioeconômicos das regiões interligadas com a capital amazonense. A rodovia possui 78,14 km de extensão e já foram executados 44 quilômetros, nos últimos seis anos. O Governo do Estado está trabalhando para concluir os 33 quilômetros restantes até o final deste ano.

“Esse trabalho de recuperação dos trechos críticos não substitui os serviços referentes à duplicação da Rodovia (AM-070), mas são necessários para evitar acidentes e garantir a trafegabilidade de muitos cidadãos que, diariamente, vão para os municípios interligados pela rodovia. O projeto principal é da duplicação dos 33 quilômetros que serão entregues ainda neste ano”, explicou o secretário da Seinfra Carlos Henrique Lima.

