Prosamin+ e Ilumina+ Amazonas são destaque em congresso global de tecnologia ambiental

Programas desenvolvidos pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas serão apresentados no Congresso Internacional de Tecnologias para o Meio Ambiente, que acontece de 8 a 11 deste mês, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Serão dois artigos em destaque, abordando projetos que são considerados referência em sustentabilidade: os programas Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+) e o Ilumina+ Amazonas.

Os artigos são assinados pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano e coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo. Também levam a assinatura de Otacílio Cardoso, Leonardo Barbosa, Viviane Alves e Camila Fuziel, ambos da equipe da UPGE.

Os títulos dos artigos são: “Ilumina+ Amazonas: Um Programa de Tecnologia Sustentável, Eficiência Energética e Promoção da Qualidade de Vida da População” e “Efetividade do Sistema de Gestão Socioambiental como Instrumento de Gerenciamento de Obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus e do Interior”.

Marcellus Campêlo observa que é muito importante compartilhar as ações que estão sendo experimentadas com êxito no Amazonas. “A participação nos grandes eventos ambientais nos dá a convicção de que estamos no caminho certo e nos ajuda a ampliar ainda mais as ações que colocamos em prática no estado. É uma demonstração de que, no Amazonas, temos cases de sucesso relacionados à promoção da gestão socioambiental de obras públicas”, pontua.

Órgão integrante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), a UGPE é referência na elaboração de projetos sustentáveis, como o Ilumina+ Amazonas, que tem o propósito de modernizar a iluminação pública no interior, com instalação de luminárias de LED.

Com o tema “Inovação e Sustentabilidade: Desafios para um futuro melhor”, o Congresso Internacional de Tecnologia para o Meio Ambiente é um evento técnico-científico organizado e coordenado pelo Instituto de Saneamento Ambiental da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O evento também faz parte da programação da Feira de Negócios, Tecnologia e Conhecimento em Meio Ambiente, organizada pela Fundação Proam.

“Neste evento, iremos apresentar os artigos que reproduzirão o que já estamos trabalhando no órgão e, desta vez, com mais visibilidade ainda, tendo em vista que é um congresso internacional”, destaca o subcoordenador Ambiental da UGPE, Otacílio dos Santos, que representa o órgão no evento, ao lado da gestora Ambiental Camila Fuziel.